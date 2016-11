Internet-snyd betaler sig ikke - 2 unge idømt fængsel

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 8. november 2016 kl. 21:48Det betaler sig ikke at være “opfindsom” via internettet, når nogen vil handle ad den vej - og så snyde dem. En 22-årig kvinde og en 27-årig mand er i dag idømt fængsel ved retten i østjyske Kolding, fordi de havde begået internet-snyd i hele 32 tilfælde. Den unge mand må i fængsel i 5 måneder og den unge kvinde “slap” med 3 måneder betinget fængsel.De 2 havde reflekteret overfor folks annoncer på internettet og tilbudt de varer, som disse folk ønskede at købe. I alle tilfælde modtog de 2 unge pengene, men de leverede aldrig nogen vare.Udover fængselstraffene skal de 2 betale penge tilbage til alle dem, de har snydt.