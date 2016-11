Peter Brixtofte er død

Tirsdag 8. november 2016 kl. 19:58En af de politikere, der har skrevet sig markant ind i dansk historie - vel nok mest kendt for sin tid som borgmester i Farum - Peter Brixtofte er pludselig død 66 år. Dermed er afsluttet et fantastisk liv for en veluddannet og energisk kæmper for ideer og mennesker.Peter Brixtofte var cand.polit. og både en blændende skribent og debattør. Hans politiske løbebane var lang. Folketingmedlem i over 20 år, skatteminister i Poul Schlüters regering og borgmester i Farum 1985-2002.