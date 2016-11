Guld-håndboldherrerne skal have ny træner - den gamle går

Tirsdag 8. november 2016 kl. 17:04Det danske herrelandshold i håndbold skal have ny træner. Manden, der førte holdet helt i den internationale top med sommerens OL-guld, Gudmunddur Gudmundsson (55 år) stopper. Han tiltrådte i sommeren 2014 og indgik en 3-årig kontrakt, som udløber næste sommer, og den ønsker han ikke fornyet.Den solide islænding kom fra den tyske bundesliga, hvor han var træner for Rhein Neckar Löwen.Det er muligvis uro i gemakkerne umiddelbart efter den sensationelle OL-præstation, som har fået Gudmunddur Gudmundsson til at beslutte at stoppe. Han siger ikke meget om baggrunden for sin beslutning.