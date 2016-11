I pigtrådens EU gør alle som de vil - Ungarn lukker helt andre ude

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 8. november 2016 kl. 10:41Det europæiske fællesskab, i dag EU som betegnelse for europæisk union, blev skabt for at at skabe fred og fordragelighed og åbne grænser mellem landene. I dag er det helt modsat - der er intet fællesskab om disse grundlæggende elementer. Tværtimod er det er pigtrådens EU, hvor alle gør som de vil for at holde "de andre" ude. Grænsekontrol og fjendsk indstilling over for andre landes (også EUs) befolkninger. Dertil modviljen over for at modtage flygtninge fra krighærgede og fattige dele af verden. I dag vedtager det ungarnske parlament nye regler, der helt holder alle andre, især flygtninge, borte fra landet. Selv grænsen til det andet EU-land Kroatien bevogtes i døgndrift af politi og militær.Bedre er det ikke i norden, hvor fri passage mellem eksempelvis Sverige og Danmark i menneskealdre har været omfattet af en aftale, der afskaffede pas, er erstattet af kontrol og atter kontrol. Og ved den dansk-tyske grænse i det sydjyske, hvor politi i timevis står ved små lokale veje mellem de 2 EU-lande (Tyskland blandt grundlæggerne og Danmark medlem siden 1973) og kontrollerer - især danskere.EU-fællesskabet er brudt sammen. Tilbageværende er et kæmpe bureaukrati, der blander sig i alt fra agurker og støvsugere til kontrol i lufthavnene. Det bør til gengæld afskaffes hurtigst muligt.