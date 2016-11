Stuntmen kunne ikke svømme - frygtes druknet

Mandag 7. november 2016 kl. 21:182 stuntmen, der sprang ud fra en helikopter over et vandreservoir under filmoptagelser i det sydlige Indien, frygtes druknet. En skuespiller, der formåede at svømme i land, sprang samtidig i vandet. De 2 stuntmen menes ikke at kunne svømme, og de bar ikke redningveste. Utroligt.Efter over 3 timers søgning havde redning ikke fundet skyggen af de 2 stuntmen.