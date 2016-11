Massegrav med mindst 100 halshuggede fundet i Mosul

Mandag 7. november 2016 kl. 21:03Krigens rædsler fortsætter med uformindsket styrke rundt i de arabiske lande. I dag har den irakiske hær meddelt, at man har fundet en massegrav med mindst 100 halshuggede civile i nærheden af storbyen Mosul, der er oprørgruppen Islamisk Stats (IS) bastion - endnu.Der er ingen sikre enkeltheder om det makabre fund, som er i tråd med de advarsler, FN har fremsat i forbindelse med den internationale koalitions krig mod IS i området.