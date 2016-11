Skål for uro i nattelivet i Næstved - 3 mænd anholdt

Mandag 7. november 2016 kl. 16:21Om det var julebryg eller andre alkoholiske ingredienser, der påvirkede nattelivet i Næstved i weekenden (især fredag-lørdag) er uvist. Men at der kunne skåles for uro blev dokumenteret af bl.a. 3 anholdelser af dels 2 mænd fra Næstved og en mand fra Haslev.Alle 3 havde svært ved i det mindste at finde balancen mellem, hvad man kunne tillade sig og ikke i det sydsjællandske natteliv. De får nu en ekstra regning for deres upassende opførsel.