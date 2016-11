TV2 skal sælges og Danmarks Radio slankes - helt nye tider

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 7. november 2016 kl. 15:58Hvis det står til en markant del af de borgerlige partier, skal TV2 sælges og Danmarks Radio slankes. Hvad det ender med er helt og aldeles åbent, men at der kommer til at ske store forandringer for de 2 TV-kanaler er sikkert. De går helt nye tider i møde.I dag har et såkaldt public service udvalg præsenteret sin rapport for de næste 10 års billede af denne del af medie verdenen. Med den som baggrund er den politiske debat allerede begyndt.Rapporten om "Public service de næste 10 år" kan læses på www.kum.dk