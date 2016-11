Ung kvinde forsvandt og blev eftersøgt - begik selvmord

Mandag 7. november 2016 kl. 12:07En 31-årig kvinde fra østjyske Kolding forsvandt for et døgn siden fra sit hjem i psykisk dårlig tilstand og blev eftersøgt af politiet. I nat blev hun fundet i en nærliggende skov, hvor hun havde begået selvmord. Det var den unge kvindes mor, der bad politiet eftersøge hende.Trods hurtig indsats var det altså ikke muligt at forhindre den tragiske begivenhed.