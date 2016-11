Cyklende kvinde dræbt af lastbil

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 7. november 2016 kl. 10:23En ikke nærmere identificeret cyklende kvinde blev til morgen dræbt af en lastbil i en såkaldt højresvingulykke i Søborg i København. Kvinden kørte ligeud, men lastbilen drejede, og hun blev kørt over. Tililendes omgående førstehjælp var nytteløs. Kvinden blev dræbt på stedet.Der foreligger endnu ikke yderligere oplysninger om den tragiske ulykke, der skete for lige over 2½ timer siden.