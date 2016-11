Mand dræbt i voldsom frontal kollision mellem 2 biler

Søndag 6. november 2016 kl. 22:51En 57-årig mand blev sent i eftermiddag dræbt, da han i sin bil kolliderede frontalt med en anden bil, hvor en kvinde sad bag rattet. Hun slap fra den voldsomme ulykke med lettere kvæstelser. Der er endnu ingen forklaring på den tragiske ulykke, som skete i et landområde 2-3 km fra Skibby tæt ved Roskilde Fjord.Manden blev bragt til Rigshospitalet i København, hvor lægerne efter et par timer måtte opgive at redde hans liv.