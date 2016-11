Containerskib kolliderede med mole under bugsering

Søndag 6. november 2016 kl. 22:28Et 132 meter langt og 16 meter bredt hollandsk containerskib ligger for anker lige uden for havnen i Skagen. Hvor det i nat kolliderede med en mole under bugsering. Skibet var losset og blev på grund af stærk vind bugseret ud af havnen. I den forbindelse sprang en trosse og skibet ramte molen.Containerskibet Vechtborg, der er bygget i 1998, skal undersøges af dykkere, inden det fortsætter den videre færd.