Danskerne i bakgear overfor verdens flygtninge - krigen afskrækker

Søndag 6. november 2016 kl. 19:12Dansk Flygtningehjælp fik 18 millioner kr. i kassen ved årets indsamling til de mange forhutlede ofre rundt i verden, denne gang især i Syrien og den nærmeste arabiske omegn. Det blev dermed til et par millioner kr. (minus 10%) mindre end i fjor og fortæller en historie om danskerne i bakgear overfor verdens flygtninge. Krigen - som Danmark deltager aktivt i med fly-bombardementer - afskrækker. For nogle er deres tilbageholdenhed med gavehumøret velsagtens også en protest over dansk deltagelse i krig med den ene hånd og derefter lapperier af den efterfølgende elendighed med den anden. Imens kampene rasede i Syrien og Irak og landene omkring, gik 16.000 danskere ud med raslebøsserne. Flot, men hvad er det dog for en verden...Krig og hjælp er den danske deltagelse i “løsningen” på verdens flygtninge situation. En utrolig selvmodsigelse. Selvfølgelig nytter Dansk Flygtningehjælps indsats, men den er alligevel en dråbe i havet bestående af 60 millioner flygtninge i verden - og flere dag for dag. Tragedien breder sig, og den kan man ikke skjule med penge!Læs mere på www.flygtning.dk om den kaotiske situation i verden og om indsamlingen.