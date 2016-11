Kvinde lænket som en hund førte til afsløring af seriemorder

Søndag 6. november 2016 kl. 14:57Døgn for døgn udvikler en frygtelig historie om en 45-årig mand i den amerikanske østkyststat South Carolina sig. En kvinde lænket som en hund blev fundet i en container på mandens ejendom, og siden er hele 7 mord på mandens samvittighed blevet afsløret.De første af seriemordene fandt sted i 2003, og det sidste blev afsløret op til weekenden, da man fandt et lig på ejendommen. Manden har erkendt tidligere også at have brændt 2 andre ofre.Lavinen begyndte at rulle, da skrig og banken blev observeret fra den skibcontainer, hvori kvinden var indespærret og altså lænket som en hund.