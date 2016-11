Ældre par i bil kørt i Korsør Havn

Søndag 6. november 2016 kl. 11:18For mindre end 3 timer siden kørte et ældre par i bil i havnen i Korsør, og en større redningaktion blev sat iværk. Kvinden er bragt til sygehuset i Slagelse og manden til Rigshospitalet i København. Deres tilstand efter den mærkværdige morgendukkert kendes endnu ikke.Dykkere blev omgående sendt i havnen for at sikre, at der ikke var flere end det ældre par i bilen.