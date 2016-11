61-årig mand lå på vejen og blev kørt over - og dræbt

Søndag 6. november 2016 kl. 10:57Der er ingen forklaring på, hvorfor en 61-årig mand i nat lå på vejen i vestjyske Esbjerg og blev kørt over og dræbt. En 34-årig mand i bil havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre ulykke, fordi han ikke så manden, der lå på vejen.En modkørende bilist forsøgte at advare den 34-årige ved at blinke med lyset, men for sent.