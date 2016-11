Mand slap mirakuløst levende fra at blive kørt over af tog

Søndag 6. november 2016 kl. 00:27En 43-årig mand er mirakuløst i live, selvom han lørdag aften faldt ned på skinnerne på banegården i Give nordvest for Vejle og efterfølgende blev kørt over af et tog. Lokomotivføreren så manden på skinnerne og slog bremserne i, men alligevel trak toget ham med 10 meter.En større redningaktion endte lykkeligt, idet manden kun havde pådraget sig småskrammer. For en sikkerheds skyld blev han dog kørt på sygehus til tjek.