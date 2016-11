Mystik i mordsag - mand løb ud af park og ind igen

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 5. november 2016 kl. 23:20Politiet forsøger nu at finde en formentlig omkring 30-årig mand, der i aftes løb ud af Elverparken i Herlev i København og straks ind igen, omkring det tidspunkt, hvor en 32-årig kvinde blev kniv-myrdet. Manden reagerede øjensynligt på, at han mødte en kvinde, der var ude at spadsere med sin hund.Manden kan være et vigtigt vidne eller gerningmand til mordet på den unge kvinde.Politiet har i dag afhørt alle i den myrdede kvindes omgangkreds, men derved ikke fundet noget mistænkeligt.