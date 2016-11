Fisker fundet livløs i havet

Lørdag 5. november 2016 kl. 20:53Om en 64-årig mand, der i aften blev fundet livløs i havet ud for den vestfynske kyst ved Helnæs Bugt, overlever er endnu uvist. Manden var taget ud for at tilse sine fiskegarn. I den forbindelse forsvandt han. Eftersøgning med helikopter blev sat iværk og lykkedes.Den livløse fisker blev omgående fløjet til sygehuset i Odense, hvorfra der endnu ingen melding er om hans tilstand.