Højeste tvangauktion-bud for hus på Nordfalster 80.000 kr.

Lørdag 5. november 2016 kl. 20:25Der bliver ikke meget at dele ud af, hvis en ny 2. tvangauktion over den stråtækte idyl Sullerup Skovvej 1 nær Eskilstrup på Nordfalster ikke fører til et prismæssigt mirakel. Højeste bud ved første auktion over huset var nemlig kun 80.000 kr. for de 160 kvm bolig.Ejendommen er beliggende på 1.541 kvm grund, og den er offentligt vurderet til 810.000 kr.Den nye auktion holdes i retten i Nykøbing F onsdag 23. november. Det er Totalkredit, der har begæret tvangauktionen.