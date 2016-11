Mand dræbt under sin traktor

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 4. november 2016 kl. 20:29En 50-årig mand blev i eftermiddag dræbt under sin traktor ved Tommerup sydvest for Odense. Manden blev fundet livløs og tilkaldt redning kunne ikke kalde ham til live. Han var øjensynligt kørt i grøften, hvorved traktoren var væltet rundt og endt med at mase ham ihjel.Formentlig var det et hændeligt uheld, men da traktoren var af ældre dato og ikke havde styrtbøjle, endte det så ulykkeligt.