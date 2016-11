Anklage - kvinder voldtages af politifolk og bureaukrater

Fredag 4. november 2016 kl. 16:44Menneskeret organisationen Human Right Watch (HRW) kan nu berette om nye frygtigelige overgreb på mennesker. Denne gang om afrikanske kvinder, der voldtages af politifolk og bureaukrater - når de opholder sig i lejre efter at være undsluppet den islamiske oprørgruppe Boko Haram.HRW beretter i en rapport om 43 kvinder, der har fortalt om voldtægt og anden sex-udnyttelse begået af politi, vagter, soldater og andre ansatte i flygtningelejre i Nigeria.Skandaløst at folk, som skulle beskytte kvinderne, udnytter dem på det skammeligste, lyder det fra HRW, der kan følges på www.hrw.org