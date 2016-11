Landmand ved Næstved redder måske sit økonomiske liv

Fredag 4. november 2016 kl. 13:48Der er kreditormøde i skifteretten i Næstved 1. december for landmanden Sune Hovgaard Sørensen, Tulvej 5 på den sydsjællandske muld lidt nord for Mogenstrup ved Næstved. Kreditorerne skal tage stilling til et forslag om rekonstruktion, dvs. om landmanden kan redde sit økonomiske liv.Han skylder i 1. række omkring 24 millioner kr. til DLR Kredit i gården, som han købte i 2012 for omkring 19 millioner kr.