Design-tyve i nattens mørke slog fra sig med koben

Fredag 4. november 2016 kl. 09:02Det ellers øde og stille sydfynske område ved Falsled mellem Assens og Fåborg var i nat genstand for design-tyve på spil i den lokale kro og med både ansatte og politi i hælene. Tyvene stjal et par kostbare stole og slog under deres flugt fra sig med et koben, da ansatte forfulgte dem.Tyvene forsvandt i nattens mørke ved 3-4 tiden, og stolene (Børge Mogensens model Jagtstolen) led betydelig overlast. De blev begge fundet i ramponeret tilstand. Formentlig kan stolene repareret og igen blive placeret i Falsled Kros pejsestue.