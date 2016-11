Nordisk Råds nyvalgte præsident vil af med grænse-hindringerne

Torsdag 3. november 2016 kl. 22:13Britt Lundberg (billedet) fra finske Åland er i dag valgt til ny præsident for Nordisk Råd. Det skete på rådets session i København, hvor der straks blev slået nye toner an. Den nye præsidents 1. prioritet er at arbejde for at fjerne grænse-hindringerne. Fordi det er meget vigtigt at kunne bevæge sig frit i norden. Norden har 26 millioner indbyggere og er verdens 12. stærkeste økonomi. Derfor er det af yderste vigtighed at have fri bevægelighed, når det gælder både erhverv, job, uddannelse og pension, præciserede den nyvalgte. Britt Lundberg er valgt for 1 år og efterfølger danske Henrik Dam Kristensen. Præsidentskiftet finder sted til nytår.Britt Lundberg født i 1963 er formand for midtergruppen i Nordisk Råd. På Åland repræsenterer hun partiet Centern i Ålands lagting. Hun overtager præsidentposten samtidig med, at Finland overtager formandskabet for Nordisk Råd.