Ufattelig voldsom tyrkisk kritik af Tyskland forværrer forholdet

Torsdag 3. november 2016 kl. 14:52Den tyrkiske enehersker (præsident) Recep Erdogan lægger sig som ofte tidligere beskrevet bestandigt ud med personer, hele grupper og lande. Denne dag er ingen undtagelse, idet han i voldsom kritik af Tyskland forværrer det i forvejen spændte forhold mellem de 2 lande. Tyskland beskytter terrorister er hans påstand nu.Den har han fremsat i harmdirrende vendinger i dag, fordi tyskerne indtil videre har taget imod 35 tyrkiske diplomater, der har søgt asyl i landet. Erdogan kritiserer også skarpt, at Tyskland huser - hvad han kalder militante medlemmer af bl.a. partiet PKK.Dagens tyrkiske anklager kommer samtidig med, at landet fortsætter klapjagten på alle, som man mener har forbindelse til eller sympati for den tyrkiske teolog Fethullah Gülen, der har levet i eksil i USA siden 1999. Påstanden fra Erdogan er, at Gülen stod bag det mystiske forsøg på militærkup i sommer.