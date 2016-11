Gravid minister for undervisning

Torsdag 3. november 2016 kl. 11:58Den 36-årige minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby er gravid. Det er ikke nogen sygdom, men stiller andre krav end de normale i politik. Derfor må hun tage sig en pause i begyndelsen af 2017 for at pleje forholdene på privatfronten.Ellen Trane Nørby er 1. gang minister, men har været medlem af Folketinget siden 2005.