Amerikansk præsident-valggyser - nu står det 46-45

Onsdag 2. november 2016 kl. 23:09Der er nu 6 døgn til det amerikanske præsidentvalg, som mere end nogensinde ser ud til at blive en gyser. Seneste målinger af vælgernes stemmeafgivning giver republikaneren Donald Trump 46% tilslutning og demokraten Hillary Clinton 45%. Snævert som aldrig tidligere mellem de 2 kandidater.Det bliver ved med at vrimle med beskyldninger, og nye sager om de 2 kandidater dukker til stadighed op. Derfor skal man være varsom med at gætte på udfaldet af valget næste tirsdag. En tilfældighed kan afgøre, hvem der vinder præsidentposten.