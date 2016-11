Grænsekontrol spreder "død" med tog, busser og færger

Onsdag 2. november 2016 kl. 20:18Den helt uacceptable og unødvendige grænsekontrol, som Sverige og Danmark har indført, spreder "død" (masser af tomme pladser) med tog, busser og færger - og generer private bilister og erhvervtransporten. Ja, så kan det ikke blive værre, men politikerne spørger jo ikke folket. Handler tværtimod henover hovedet på alle.Der er dramatisk nedgang i trafikken over Øresund som følge af grænsekontrollen. Over Østersøen og især ved grænsen mellem det sydjyske og nordtyske er generne store. En dag når regnestykket gøres op, burde politikerne og det øvrige bureaukrati jo trækkes i løn.Nå, men der er vælger-straffen forude, når et folketingvalg en dag måtte komme. Jo senest om 2½ år.