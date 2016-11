Tyrkiet i konfrontation med Irak - vil "lege med" i krigen

Onsdag 2. november 2016 kl. 18:21Det urolige Tyrkiet har kæmpe problemer internt, men også i stigende udstrækning internationalt. I dag er konfrontation med nabolandet Irak kommet frem i kraftige vendinger, idet irakerne har advaret Tyrkiet mod at lade sit militær krydse grænsen til landet.En tyrkisk tilsidesættelse af Iraks suverænitet vil blive betragtet som en fjendtlig handling og besvaret som sådan, har den irakiske premierminister Haider al-Abadi tydeliggjort i eftermiddag. Tyrkisk militær i stort tal er opmarcheret ved grænsen.Tyrkiet har presset på for at deltage i den internationale koalitions krig mod Islamisk Stat (IS) især i det nordlige Irak. Dette er dog fra alle sider blevet afvist, og nu direkte af Irak i meget kraftige vendinger.