Magasin har endelig fået vendt skuden efter mange år nede

Onsdag 2. november 2016 kl. 15:28Det hæderkronede stormagasin Magasin, som har hovedsæde på Kongens Nytorv i København, har endelig fået vendt skuden efter mange år nede i det økonomiske dynd. Det går godt for virksomheden, og som følge heraf vil man nu vende tilbage til den nordjyske hovedstad Ålborg med et stormagasin. Det er 11 år siden, man forlod byen.Magasin forventer at investere 100 million kr. i det nye 7.500 kvm stormagasin i Ålborg.Magasin har også stormagasiner i Århus, Odense, samt Kgs. Lyngby, Rødovre og Ørestaden i København. Desuden naturligvis en webshop.