Sparekasserøver fanget i bus

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 1. november 2016 kl. 22:26En 24-årig mand havde i eftermiddag held til at gennemføre et røveri mod en sparekasse i nordjyske Farsø. Han truede de ansatte til at udlevere et større beløb, hvorefter han forsvandt, men så ophørte heldet. Fordi en ansat fra sparekassen forfulgte ham, sprang røveren resolut ind i en bus.Til gengæld sprang både bussens chauffør og passagererne ud - og chaufføren skyndte sig at låse dørene. Inde i bussen sad sparekasserøveren, som politiet derefter kunne tage sig af.