Nu også Velux - flytter jobs væk fra Danmark til Tyskland

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 1. november 2016 kl. 18:05Så er "epidemien" også nået til Velux-koncernen, der i dag meddeler, at man flytter jobs væk fra Danmark til Tyskland. Ca. 45 jobs forsvinder i østjyske Kolding, de flyttes til Sonneborn i det centrale Tyskland. Begge steder vil den kendte vindue-virksomhed i fremtiden have lagre og centre, hvorfra lagrene styres.Planerne ventes fuldt gennemført i 2018, når der har fundet udvidelse sted af det midttyske lager. Efter ændringen skal Kolding være lagercenter for Norden, og der vil være ca. 200 ansatte dér.