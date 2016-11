Maskeret og kniv-bevæbnet bankrøver fik en lang næse

Tirsdag 1. november 2016 kl. 16:09Alt (næsten) var planlagt i detaljer, da en maskeret og kniv-bevæbnet mand i går eftermiddag ville begå røveri mod Sparekassen Sjællands afdeling i Tølløse vest for Roskilde. Også posen til at bringe udbyttet væk i, havde han sørget for. Der var bare lige det "problem", at sparekassen var såkaldt pengeløs.Den forhutlede bankrøver, der blev anslået at være midt i 20erne, fik således en lang næse og måtte forlade sparekassen i hast - tomhændet. Politiet leder stadig efter ham.