Nyt H.C. Andersen eventyrhus

Tirsdag 1. november 2016 kl. 09:58Odense får en ny attraktion af dimensioner. Et H.C. Andersen eventyrhus til hundredvis af millioner kr. skal bygges i Lotzes Have midt i den fynske hovedstad. Haven skriver sig tilbage til 1701 og er en oase i centrum af den driftige by. Det nye eventyrhus bliver på 5.600 kvm.Derefter til det med pengene. Næsten naturligvis er det A.P. Møller fonden med en donation på 225 millioner kr., der bærer hovedæren for projektets realisering. Augustinus fonden har dertil doneret 20 millioner kr., og Odense kommune skal finde 60 millioner kr. i fællesskabets pengekasse.