Langeland fyrer asyl-chefen

Mandag 31. oktober 2016 kl. 20:53Politikerne i Langeland kommunes økonomiudvalg har i dag besluttet at fyre asyl-direktør Sisi Eibye (53 år) efter tiltagende kaos og uro på de flygtningecentre, for hvilke ansvaret er placeret på Langeland. Direktøren er omgående fratrådt (fritstillet). Hun tiltrådte 1. april, så det blev en "kort visit".Der har været et utal af "episoder" i flygtningecentrene, senest har det vakt opsigt, at en ansat har forgrebet sig på børn i centret i Tullebølle på Langeland og lavet en sex-video herom.