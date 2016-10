Falsk politibetjent stoppede og voldtog ung kvinde

Mandag 31. oktober 2016 kl. 18:51En ikke nærmere beskrevet 24-årig mand i midtjyske Silkeborg er i dag blevet varetægtfængslet, efter at han i aftes blev anholdt i forlængelse af en grov udnyttelse af en 27-årig udenlandsk kvinde. Manden agerede politibetjent og stoppede den unge kvinde, hvorefter han voldtog hende i et buskads.Politiet fik faktisk anholdt den falske politibetjent tæt på gerningstedet umiddelbart efter, at han havde tilendebragt sin fuldbyrdede voldtægt af den unge kvinde.