Paven er kommet til Sverige

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 31. oktober 2016 kl. 12:08Den katolske kirkes overhoved pave Frans den 1. er landet i Sverige, hvor han vil deltage i markeringen af 500 året for reformationen og give endnu et åndeligt bidrag til at bringe de kristne religiøse retninger sammen. Paven blev ved ankomsten budt velkommen af den svenske statminister Stefan Löfven.Programmet for pavens ophold i Sverige omfatter bl.a. besøg i Malmø og domkirken i Lund.