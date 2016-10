Titusindvis hjemløse efter kraftigt italiensk jordskælv

Mandag 31. oktober 2016 kl. 05:12Det var et sandt mirakel, at øjensynligt ingen blev dræbt og "kun" nogle håndfulde kvæstet ved søndagens kraftige jordskælv i det centrale Italien. Til gengæld lagde skælvene et meget stort antal huse i ruiner, titusindvis blev således gjort hjemløse eller fik deres elektricitet- og vandforsyning afskåret.Kirker og historiske bygninger sank også i grus ved jordskælvet, der blev målt til 6,6 på Richter skalaen, da det var kraftigst.