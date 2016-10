10.000 nye fyringer i Tyrkiet

Søndag 30. oktober 2016 kl. 23:52Den tyrkiske enehersker Recep Erdogan fortsætter sin enorme udrensning i kølvandet på sommerens mystiske forsøg på et militærkup. I weekenden er 10.000 nye fyringer eksekveret over for bl.a. lærere og ansatte i det urolige lands sundhedvæsen. Også flere nyhedmedier er blevet lukket.Ingen har vel styr på, hvad der sker i det muslimsk dominerede land. Mindst 100.000 er blevet fyret, op mod 40.000 anholdt og over 1.700 medier brutalt lukket.