Ung mand anholdt efter fund af en mængde sprængstof

Søndag 30. oktober 2016 kl. 17:56En 24-årig mand er i eftermiddag blevet anholdt under dramatiske omstændigheder i det nordvestlige Århus. Politiet brugte tåregas for at tvinge ham ud af hans lejlighed. Man sætter ham i forbindelse med fundet af en mængde sprængstof i beboelse-ejendommens kælder.Politiet har været beskæftiget med sagen hele dagen. Det startede fra morgenstunden med anmeldelse om fundet af en mistænkelig genstand i husets kælder. Efterfølgende har bombeeksperter været tilkaldt og har uskadeliggjort det fundne sprængstof.Der foreligger ingen nærmere forklaring på hele sagen, heller ingen oplysninger om den unge mand o.s.v.