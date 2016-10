Ville købe bindingværk-idyl på Lolland for 1 kr. på tvangauktion

Søndag 30. oktober 2016 kl. 13:28En deltager i 1. tvangauktion over bindingværk-idyllen Fynbovej 14 i landsbyen Nybølle på det nordvestlige Lolland forsøgte at købe ejendommen for 1 kr. Den gik imidlertid ikke, hvorfor der holdes en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F onsdag 23. november. Det er Realkredit Danmark, der har begæret huset tvangsolgt.Årsagen er en termin restance på lidt over 30.000 kr. Den offentlige vurdering af ejendommen er 450.000 kr.