Bygninger styrtet sammen ved nyt jordskælv i Italien

Søndag 30. oktober 2016 kl. 11:08Der er endnu intet overblik over situationen i det centrale Italen, som til morgen er ramt af et nyt kraftigt jordskælv målt til 6,6 på Richter skalaen. Samt en time senere endnu et skælv med styrken 4,7 - og et tilsvarende i Albanien i nabolaget. Masser af bygninger er styrtet sammen i Italien.Begge de italienske jordskælv havde deres epicenter i 10 km dybde og i nærheden af små byer, men de kunne mærkes i hovedstaden Rom. Der ventes nu på meldinger om situationens alvor.