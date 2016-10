Ung mand sprang i døden - fra toppen af kunstværk

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 30. oktober 2016 kl. 09:34En ganske usædvanlig og tragisk begivenhed udspillede sig i nat i midtjyske Herning, hvor en 21-årig mand sprang i døden fra toppen af et kæmpe kunstværk, der er bygget i byens udkant. Sammen med kammerater løb han op ad en trappe på skulpturen, sprang over et hegn og styrtede 10 meter ned.Den unge mand var død på stedet. For foden af den svenske billedhugger Ingvar Cronhammers unikke og kæmpemæssige skulptur.