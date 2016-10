Bro over befærdet vej styrtede sammen - 1 dræbt

Lørdag 29. oktober 2016 kl. 22:59En enkelt bilist er indtil videre dræbt og 5 andre alvorligt kvæstet, i forbindelse med at en bro over en befærdet vej ved byen Lecco nær norditalienske Milano i weekenden styrtede sammen. Det skete, da en tungt læsset lastbil passerede broen. Under den nedstyrtende bro blev mindst 4 biler totalt mast.I timerne inden den tragiske og voldsomme ulykke i går eftermiddag havde teknikere anbefalet at lukke broen, fordi de havde observeret problemer med dens konstruktion.Den passerende lastbil, som fik broen til at styrte sammen, vejede 108 tons.