Forurenet vand i Fuglebjerg

Lørdag 29. oktober 2016 kl. 21:02De omkring 2.100 indbyggere i Fuglebjerg ved Næstved har fået et ekstra problem at slås med. Vandet fra byens vandværk er forurenet med bakterier, der kan føre til maveonde. Derfor skal vandet koges, hvis det drikkes eller benyttes til madlavning.Fuglebjerg Vandværk henviser indbyggerne til at hente drikkevand ved hallen og plejehjemmet, hvor der er opstillet tanke med rent vand.