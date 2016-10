423 i landsby evakueret på grund af brand - på færge

Lørdag 29. oktober 2016 kl. 18:38En færge liggende i dok i Bømlo i det sydvestlige Norge brænder kraftigt, og det har ført til, at indtil videre 423 indbyggere i landsbyen er evakueret. Yderligere 1.300 er varslet om, at det kan blive nødvendigt for dem også. Årsagen er, at branden udvikler giftig røg og gas.Der er ingen kvæstede (endnu) ved branden, som startede i den 34 år gamle færges salon. Branden opstod tidligt i formiddag, og til aften brænder det stadig kraftigt.