Englands ældste hotel styrter sammen efter heftig brand

Lørdag 29. oktober 2016 kl. 15:10Facaden af Royal Clarence Hotel i den sydengelske by Exeter er begyndt at falde sammen, og spørgsmålet er, om Englands ældste hotel og byens stolthed overhovedet bliver til hotel igen inden for de hidtidige mure. Hotellet har det sidste døgn været ramt af en heftig brand, der fik det til at styrte sammen.Royal Clarence Hotel er fra 1769 og havde i sin hidtidige form lige over 50 værelser.Branden spredte sig også til nabo-bygninger, men kom under kontrol. Teknikere og politi er nu i færd med at undersøge konstruktionerne, men man er pessimistiske med hensyn til det gamle hotels overlevelse.