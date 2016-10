Alle venter spændt på Bob Dylan til Nobel-overrækkelsen

Lørdag 29. oktober 2016 kl. 14:32Spændingen synes udløst omkring den amerikanske musiker og sangskriver Bob Dylan (75 år), som er tildelt dette års Nobel litteraturpris. Efter ugers venten har Dylan givet sig til kende i den engelske avis The Telegraph - han kommer for at modtage prisen i Sverige den 10. december.Dertil føjes nu spændingen om, hvad Bob Dylan finder på ved modtagelsen. Vil han tale, synge eller spille.Interview'et med Bob Dylan i den engelske avis kan læses på www.telegraph.co.uk under rubrikken "culture".