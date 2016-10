Pistol-røver løb med kassen

Lørdag 29. oktober 2016 kl. 06:21En totalt sortklædt og pistolbevæbnet røver slog i aftes til mod et supermarked i nordjyske Hals ved Limfjordens udmunding i Kattegat. 3 ansatte blev truet og holdt i skak, mens røveren fik den ene til at udlevere kassebeholdningen. Hvor stort et beløb, der forsvandt sammen med røveren, er endnu ikke oplyst.Tilbage i butikken stod de noget chokerede ansatte, da røveren til fods stak af med udbyttet. Politiet leder stadig efter den meget lidt gentleman-agtige besøgende.